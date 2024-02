Schwarz-grüne Pläne FDP kritisiert Versicherungszuschuss für NRW-Beamte

Schwarz-Grün hat sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt, es künftig den Beamten freizustellen, ob sie sich privat versichern oder staatlich bezuschusst in die gesetzliche Krankenversicherung eintreten. So heißt es im Koalitionsvertrag: „Wegen der sich verändernden Lebensrealitäten der Anwärterinnen und Anwärter sowie der Berufsanfängerinnen und Berufsanfänger werden wir eine freie Versicherungswahl erleichtern.“ Dazu werde man zur Attraktivitätssteigerung eine einmalige Wahlmöglichkeit am Anfang des Beamtenverhältnisses einführen. Die Beamten können dann eine pauschale Beihilfe in Höhe des jeweiligen Arbeitgeberbeitrags zu einer Krankenvollversicherung beantragen, alternativ zur bisherigen individuellen Beihilfe, die für privat versicherte Beamte im Krankheitsfall gezahlt wird. „Diese Wahlmöglichkeit werden wir zunächst zeitlich befristen und auf ihre Wirksamkeit evaluieren“, heißt es weiter.