NRW-FDP wählt neue Parteispitze Frustriertes Grundrauschen und ein knappes „Ja“ für Henning Höne

Henning Höne beschwor in seiner recht zahmen Vorstellungsansprache liberale Überzeugungen: Eigenverantwortung, Freiheit, Individualität, Toleranz, Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der Menschen. Er sprach über kommende Schwerpunkte wie Bildung, Digitalisierung, Energiepolitik, und über Mut zu Grundsatzdebatten. „Niemand tritt in der FDP ein, weil er sich eigentlich am wohlsten fühlt in der absoluten Mehrheit der großen Masse“, sagte Höne. „Und so schmerzhaft die Niederlage im vergangenen Mai war: Ich glaube nicht, dass wir die Freien Demokraten neu erfinden müssen.“