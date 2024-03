Warnung an den Ministerpräisdenten „Das Rennen um das erste Fusionskraftwerk hat bereits begonnen“

Der FDP-Fraktionsvorsitzende im Düsseldorfer Landtag, Henning Höne, hat sich in einem Brief an Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) dafür ausgesprochen, dass sich der Regierungschef für eine Ansiedlung von Kernfusionskraftwerken in NRW bemühe und das Feld nicht anderen Bundesländern überlasse.