Forderung in der Landespolitik NRW soll 66 Autobahn-Projekten zustimmen und Personal dafür aufstocken

Die Koalition in Berlin hat sich mit ihrem gerade ausgehandelten „Modernisierungspaket für Klimaschutz und Planungsbeschleunigung“ unter anderem auf die schnellere Umsetzung von bundesweit insgesamt 144 Straßenbauprojekten geeinigt. Dazu muss festgelegt werden, dass diese in „überragenden öffentlichen Interesse“ sind. Für alle Projekte soll dies jeweils im Einvernehmen mit den betroffenen Bundesländern geschehen; diese müssen also zustimmen. Zuletzt machte Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) deutlich, dass er nun die Länder am Zug sehe. Gut 1000 Kilometer Autobahnbau könnten beschleunigt werden. „Das gelingt aber nur dann, wenn das vor Ort auch gewünscht ist“, sagte er der „Bild am Sonntag“.