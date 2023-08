Medizinermangel FDP fordert besser Bedingungen für Nachwuchsärzte

Zugleich solle das Land sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, in der Approbationsordnung eine Mindestvergütung in Höhe des BAföG-Höchstsatzes vorzugeben und dafür zu sorgen, dass die Kliniken schon vor der Einführung entsprechende Aufwandsentschädigungen zahlen. „Viele Kliniken bleiben mit ihrer Vergütung unter diesem Betrag“, kritisierte Schneider. In die Aufwandsentschädigung würden häufig auch Sachleistungen wie kostenlose Verpflegung und Unterkunft einberechnet. „Bei den Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen liegt die monatliche Aufwandsentschädigung zwischen 229 Euro und etwas über 600 Euro. Dies ist angesichts einer fordernden Vollzeittätigkeit viel zu gering.“ 77 Prozent der Studierenden im PJ seien nach eigenen Angaben auf familiäre Unterstützung angewiesen.