„Einfallstor für Ideologien“ FDP fordert Aus für islamischen Religionsunterricht in NRW

Muslimischer Religionsunterricht an staatlichen Schulen wurde auch deshalb eingeführt, um dazu beizutragen, dass Kinder nicht an Moscheen und Koranschulen unkontrolliert mit womöglich verfassungsfeindlichen Ideologien indoktriniert werden. Kämen solche Vorstellungen aber an die Schulen, sei es umso schlimmer, befand Henning Höne: „Nicht nur dass so etwas in irgendeinem Hinterhof verbreitet wird – das kriegt ja dann noch die staatliche Legitimation, weil das im Klassenzimmer im Zweifelsfall passiert.“