Flutkatastrophe und Waldbrände FDP dringt auf besseren Katastrophenschutz

Zwei Jahre nach der verheerenden Flutkatastrophe, die allein in NRW 49 Menschen das Leben kostete, hat die FDP-Landtagsfraktion weitreichende Änderungen beim Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG) gefordert. „Nordrhein-Westfalen kann nicht auf die nächste Katastrophe warten“, sagte Werner Pfeil, Sprecher für Katastrophenschutz, unserer Redaktion. Er kritisierte , dass das BHKG nicht mehr auf der Höhe der Zeit sei. Die FDP hatte bereits in der letzten Legislaturperiode das BHKG reformieren wollen. „Damals kamen die Pandemie und das Hochwasser dazwischen, was eine zügige Umsetzung der Pläne verhinderte“, sagt Pfeil.