Parteichef im Porträt Der Überflieger, Spitzname „Bambi“ - Das ist Christian Lindner

Lindner hat in der politischen Lage keine einfache Aufgabe als Bundesfinanzminister. Der Ukraine-Krieg, der die Inflation vorantreibt, Schulden durch die Corona-Pandemie. Im ARD-Deutschlandtrend von Infratest dimap vom 2. Juni 2022 zeigen sich mit seiner Arbeit 42 Prozent sehr zufrieden beziehungsweise zufrieden. Annalena Baerbock und Robert Habeck (Grüne) erreichen im Vergleich Werte von 60 Prozent. Derweil befindet sich die FDP wieder im Abwärtstrend und verzeichnete 2022 in drei Bundesländern (NRW, Saarland, Schleswig-Holstein) große Verluste und verpasste im Saarland sogar den Einzug in den Landtag. Teilweise wird der Grund dafür auch bei der Regierungsarbeit in Berlin gesehen. Die FDP sei in der Rolle als Regierungspartei nicht vollständig angekommen. Sie nehme selbst in der Koalition teilweise die Rolle einer Opposition wahr, etwa in der Verteidigungspolitik mit der Kritik am Kanzler, sagte Politikwissenschaftlerin Sabine Kropp der Tagesschau.