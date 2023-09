Neue Fördergebiete Fast die Hälfte von NRW ist jetzt Wolfsland

Fördergebiete oder auch Wolfsgebiete werden ausgewiesen, wenn Wölfe in einer Region mehrfach nachgewiesen wurden und ein Territorium gebildet haben. Im Monitoringjahr 2022/2023 wurden in Nordrhein-Westfalen fünf besetzte Wolfsterritorien registriert: Schermbeck, Leuscheid, „Hohe Mark“, „Dämmerwald“ sowie „Ebbegebirge“. „Damit lebt in Nordrhein-Westfalen rund ein Prozent des deutschlandweiten Wolfsbestandes. Wie für alle Bundesländer ist auch für Nordrhein-Westfalen davon auszugehen, dass zusätzlich sporadisch einzelne durchwandernde Wölfe auftreten, die tage- oder wochenweise in Nordrhein-Westfalen verbleiben“, hieß es aus dem Umweltministerium.