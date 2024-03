„Wir leben Vielfalt“ NRW lobt Preis für familienfreundliche Kommunen aus

Das nordrhein-westfälische Familienministerium will familienfreundliche Projekte in Kommunen würdigen und lobt erstmals einen Preis aus. Unter dem Motto „Wir leben Vielfalt“ können sich alle Kommunen mit bereits bestehenden innovativen familienfreundlichen Konzepten oder mit Einzelprojekten bewerben, sofern sie in kommunale Leitbilder oder Gesamtkonzepte eingebunden sind, wie Ministerin Josefine Paul (Grüne) am Montag in Düsseldorf ankündigte.