Fall Sami A.: NRW-Justizminister Peter Biesenbach verteidigt Richter

NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen nach massiver Kritik wegen seiner Entscheidung im Fall Sami A. in Schutz genommen. Die Richter hätten nach bestem Wissen und Gewissen entschieden.

Das Verwaltungsgericht hatte am 12. Juli per Eilbeschluss entschieden, dass der als islamistischer Gefährder geltende Sami A. wegen möglicher Foltergefahr nicht nach Tunesien abgeschoben werden darf. Der Beschluss wurde aber erst am 13. Juli übermittelt, als der Mann bereits unterwegs nach Tunesien war. Daraufhin ordnete das Gericht die Rückholung an. Weil Sami A. bislang nicht nach Deutschland zurückgeholt wurde, verhängte das Gericht gegen die Stadt Bochum ein Zwangsgeld von 10.000 Euro. In einer Entscheidung am Freitag hielt das Verwaltungsgericht an dem Abschiebeverbot fest.