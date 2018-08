Fall Sami A.: NRW-Integrationsminister Joachim Stamp räumt Fehler ein

Düsseldorf NRW-Integrationsminister Stamp steht wegen der Abschiebung des Tunesiers Sami A. unter Druck. Der FDP-Politiker räumt ein, Fehler gemacht zu haben. Einen Rücktritt schließt er aber aus.

Er habe die Abschiebung des Tunesiers Sami A. am 13. Juli nicht mehr gestoppt, da er sich Sorgen um einen möglichen „außenpolitischen Schaden“ durch eine solche Entscheidung gemacht habe, sagte NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) am Donnerstag in Düsseldorf. Er habe Sorge gehabt, gegen internationales Recht zu verstoßen, „wenn ich da reinfunke“. „Trotzdem habe ich an der Stelle glaube ich falsch gehandelt“, sagte Stamp. „Mit dem Wissen von heute bedauere ich das.“ Einen Rücktritt schloss Stamp auf Nachfrage aber aus.