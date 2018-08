Fall Sami A.: E-Mails setzen Minister Joachim Stamp unter Druck

Fall Sami A. : E-Mails setzen Minister Stamp unter Druck

Minister Stamp bei einer Pressekonferenz am Donnerstag in Düsseldorf. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf NRW-Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) hat einen Rücktritt wegen des Falls Sami A. vorerst ausgeschlossen. Entlastet ist er aber nicht. E-Mails setzen ihn unter Druck. Harte Kritik gibt es auch an Innenminister Reul.

Der nordrhein-westfälische Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) hat im Fall Sami A. Fehler eingeräumt. Es habe „Kommunikationsdefizite“ zwischen Justiz und Behörden gegeben. Einen Rücktritt schloss er gleichwohl in einer Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag aus. Stamp kündigte an, den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Münster (OVG) umgehend umzusetzen. Dieses hatte am Mittwoch angeordnet, dass der rechtswidrig abgeschobene tunesische Gefährder Sami A. zurück nach Deutschland geholt werden müsse. Stamp betonte, er habe nach wie vor eine andere Rechtsauffassung als das OVG.

Entlastet ist Stamp nach seinem Auftritt aber nicht. Aus E-Mails geht hervor, dass die Leiterin des Referats 513 „Extremismus und Sicherheitskonferenz“ des Integrationsministeriums die Ausländerbehörde der Stadt Bochum angewiesen hat, dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen den Termin der Abschiebung nicht zu nennen. Dies sei wegen des „außergewöhnlichen sicherheitsstrategischen und politischen Stellenwerts leider“ nicht möglich.

Diese E-Mails ließ das Ministerium bei der Pressekonferenz am Donnerstag selbst verteilen; sie sind aber auch Gegenstand des Beschlusses des OVG, der unserer Redaktion in Teilen vorliegt. Zu dieser Anweisung schreibt das OVG: „Diese Annahme ist mit rechtsstaatlichen Grundsätzen und dem Gewaltenteilungsprinzip nicht vereinbar.“ Stamp berief sich darauf, dass die Behörden nicht verpflichtet seien, die Gerichte über die Abschiebung zu informieren. In anderen Fällen ist dies aber durchaus üblich.

Stamp räumte ein, er habe versäumt, sich beim Bundesinnenminister oder dem Auswärtigen Amt über die rechtlichen Möglichkeiten eines Abbruchs der Abschiebung zu informieren. Warum er auf diesen Fall nicht vorbereitet war, obwohl sein Ministerium von der ausstehenden Entscheidung des Verwaltungsgerichts wusste, konnte der Minister nicht erklären.

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) stärkte Stamp den Rücken. Er habe „nach Recht und Gesetz“ entschieden, sagte er dem Deutschlandfunk. FDP-Vize Wolfgang Kubicki warnte angesichts der rechtswidrigen Abschiebung von A. von einer Gefahr für den Rechtsstaat. Die Opposition im Landtag forderte Stamp abermals zum Rücktritt auf. Die Chefin der Landtagsgrünen, Monika Düker, warf der Landesregierung ein „gestörtes Verhältnis zum Rechtsstaat“ vor.

Auch Innenminister Herbert Reul (CDU) geriet scharf in die Kritik. Er hatte gesagt, dass Richter immer auch im Blick haben sollten, „dass ihre Entscheidungen dem Rechtsempfinden der Bevölkerung entsprechen“. Der frühere SPD-Parteichef Sigmar Gabriel sagte: „Weiß dieser Innenminister eigentlich, was er da sagt und wie nah er sich an den Begriff des ,gesunden Volksempfindens’ annähert, der als ideologische Begründung für die Aufhebung jeder Rechtsstaatlichkeit gedient und am Ende staatlich sanktionierte Gewaltherrschaft legitimiert hat?“