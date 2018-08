Fall Sami A.: Armin Laschet stellt sich vor NRW-Flüchtlingsminister Stamp

Düsseldorf Der NRW-Ministerpräsident hat in einem Interview das Verhalten des Flüchtlingsministers im Fall Sami A. verteidigt. SPD-Oppositionsführer Thomas Kutschaty forderte die Landesregierung zu einer Entschuldigung auf.

In der Affäre um die umstrittene Abschiebung des Tunesiers Sami A. hat sich der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vor Landesflüchtlingsminister Joachim Stamp (FDP) gestellt. Nach seiner Auffassung habe Stamp „nach Recht und Gesetz“ entschieden, sagte Laschet am Donnerstag im Deutschlandfunk. Stamp habe in einem Moment entschieden, als ihm das entsprechende Gerichtsurteil noch nicht bekannt gewesen sei.

Sami A. ist auf freiem Fuß. „Das heißt, wir müssen schon damit rechnen, dass Sami A. demnächst wieder in Bochum herumläuft.“ Dort lebte der Islamist in den vergangenen Jahren mit Frau und Kindern. Letztlich sei die Situation dann schlechter als vor der Abschiebung, als er in Abschiebehaft saß. „Da saß er trocken, gut und sicher“, sagte Kutschaty. „Wenn er jetzt nach Deutschland zurückkommt, dann wird er nicht wieder in der Abschiebeanstalt sitzen, sondern dann wird er als freier Mann in Bochum rumlaufen. Und das ist natürlich schon ein großes Problem.“