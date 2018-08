Fall Sami A.: Armin Laschet sieht Bundesregierung in der Pflicht

Laschet sieht die Bundesregierung in der Pflicht

Düsseldorf Im Gerangel um die unrechtmäßige Abschiebung des Islamisten Sami A. nach Tunesien sieht NRW-Ministerpräsident Armin Laschet die Bundesregierung am Zug.

Armin Laschet (CDU) sieht die Bundesregierung im Fall Sami A. in der Pflicht, auf diplomatischem Wege die Zusicherung von Tunesien einzuholen, dass ihm keine Folter drohe. Das sagte er am Donnerstag in Düsseldorf bei einer Landespressekonferenz. „Das ist das, worauf wir jetzt warten“, sagte Laschet.