Umgang mit Betroffenen : Kinderschutzbund kritisiert NRW-Innenminister im Fall Lügde

Düsseldorf Im Fall des Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz im ostwestfälischen Lügde gerät NRW-Innenminister Herbert Reul zunehmend unter Druck. Der Präsident des Kinderschutzbundes in Berlin, Heinz Hilgers, kritisiert Reul nun wegen seines Umgangs mit den Betroffenen.

Die SPD-Landtagsfraktion wünscht sich von der Landesregierung in dem Fall mehr Anteilnahme. „Es wäre durchaus angemessen, wenn sich die Landesregierung in solch tragischen Fällen aktiver um die Opfer bemühen würde, ihre Sorgen aufnimmt und ihnen persönlich versichert, dass sie alles zur Aufklärung der schrecklichen Taten beitragen wird“, sagte SPD-Innenexperte Sven Wolf. Zudem könne er kaum glauben, dass Reul noch nicht selbst am Tatort gewesen sei.

Nach einer Reihe von Ermittlungspannen im Fall des jahrelangen Kindesmissbrauchs wurden am Donnerstag bei Abrissarbeiten auf dem Campingplatz in einem Hohlraum unter einer Holzplanke weitere CDs und Disketten gefunden. Die SPD als Oppositionspartei im Düsseldorfer Landtag fordert wegen der neuen Entdeckung den Rücktritt von NRW-Innenminister. „Reul ist zu einem Sicherheitsrisiko geworden, er ist bei der Aufklärung des größten Missbrauchskandals in der Geschichte des Landes gescheitert“, so Hartmut Ganzke, innenpolitischer Sprecher der SPD.