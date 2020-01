Sexuelle Gewalt gegen Kinder : Fall Lügde: Familienhelfer war ahnungslos

Der Campingplatz in Lügde. Foto: Guido Kirchner/dpa. Foto: dpa/Guido Kirchner

Düsseldorf Erster Zeuge im Untersuchungsausschuss hatte keine Hinweise auf Kindesmissbrauch.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kirsten Bialdiga

Im Fall des hundertfachen Kindesmissbrauchs auf einem Campingplatz in Lügde hat ein Sozialpädagoge von eklatanten Defiziten in der Jugend und Familienhilfe berichtet. Obwohl der Dauercamper zuvor schon von Sozialarbeitern betreut worden sei, habe es keine geordnete Übergabe des Falles an ihn gegeben. „Das ist in der Jugend- und Familienhilfe auch nicht der Standard“, sagte der Familienhelfer der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Höxter vor dem Untersuchungsausschuss des Landtages: „Da gibt es viele Schwachstellen und Defizite“. Auch ein Warnhinweis, dass es ein schwerwiegendes Problem geben könnte, habe ihn nicht erreicht.

„Das war für mich ein Fall wie viele andere“, sagte hingegen der 54-Jährige. Zwar sei es auch für ihn neu gewesen, dass ein Pflegevater auf einem Campingplatz lebe. „Aber das alles dort war weit weg von Verwahrlosung oder einer Gefährdung des Kindeswohls“, sagte der Jugendhelfer, der als erster Zeuge im Landtag aussagte.

Der Untersuchungsausschuss soll unter anderem aufklären, ob Versäumnisse von Behörden den massenhaften und jahrelangen sexuellen Missbrauch auf dem Campingplatz im lippischen Lügde begünstigten. Das Landgericht Detmold hatte im Herbst eine 13-jährige Haftstrafe gegen den Haupttäter, den Pflegevater eines Mädchens, verhängt sowie Sicherungsverwahrung. Ob der Fall Lügde strafrechtliche Folgen für Polizisten und Mitarbeiter von Jugendämtern in NRW und Niedersachsen haben wird, ist noch offen.

Als er den Betreuungsauftrag des Jugendamts Hameln-Pyrmont übernommen habe, sei von möglichem Missbrauch nie die Rede gewesen, so der Sozialpädagoge. Er selbst habe auch keine entsprechenden Hinweise gefunden: „Es stand kein Schild am Wohnwagen: Ich habe Sex mit Kindern.“ Insgesamt neun Mal in einem Vierteljahr hatte der Sozialpädagoge den Pflegevater besucht. Möglich gewesen wären aber auch zwei Besuche pro Woche, räumte er ein. Häufigere Besuche wären aus seiner Sicht aber nicht sinnvoll gewesen, weil der Pflegevater der Betreuung durch die Familienhilfe nicht zugestimmt habe, sondern dazu gezwungen worden sei.

Für die Betreuung des Dauercampers sei ausdrücklich ein besonders belastbarer Familienhelfer gesucht worden. So sei es etwa darum gegangen, dem Pflegevater zu vermitteln, dass er in Gegenwart des Mädchens nicht so oft schlecht über Mütter reden und Blondinenwitze und andere frauenfeindliche Bemerkungen machen solle. Einen genauen Arbeitsauftrag habe es nicht gegeben.

Die wenig empathischen Aussagen des Zeugen, der seine Arbeitsweise selbst als „professionell“ bezeichnete, lösten bei den Abgeordneten Befremden aus. „Vielleicht ist eine Mischung aus Professionalität und Mitgefühl besser“, sagte CDU-Politiker Dietmar Panske.

(kib)