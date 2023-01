Fall Castrop-Rauxel NRW-Behörden wussten schon früher von möglichen Terror-Plänen

Das BKA wurde am 30. Dezember um 23.10 Uhr von einem ausländischen Dienst auf mögliche Terror-Pläne in Deutschland hingewiesen. „Sofort starteten die Ermittlungen, die am 31. Dezember 2022, 10.30 Uhr, unter anderem ergaben, dass eine mögliche Tatörtlichkeit im Bundesland NRW liegen könnte“, teilt die Behörde nun schriftlich mit. Diese Erkenntnis habe das BKA am 31. Dezember um exakt 11.58 Uhr unter anderem an die Sicherheitsbehörden in NRW weitergeleitet.