Vor öffentlichen Gebäuden im ganzen Land : Wieso die Flaggen in NRW auf halbmast wehen

Die Flaggen von Nordrhein-Westfalen, Deutschland und Europa wurden auf halbmast gesetzt. (Archivfoto) Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Am Freitag wehen auf Anordnung des Innenministers die Flaggen an zahlreichen Gebäuden in NRW auf halbmast. Grund ist der Jahrestag eines wichtigen Wendepunktes in der deutschen Geschichte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum Jahrestag des Berliner Mauerbaus und der Schließung der innerdeutschen Grenze vor 60 Jahren werden die Fahnen an zahlreichen Gebäuden in Nordrhein-Westfalen an diesem Freitag auf halbmast wehen.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat für den 13. August Trauerbeflaggung für alle Dienstgebäude des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände angeordnet, wie das Innenministerium am Mittwoch in Düsseldorf mitteilte.

Mit einer zentralen Gedenkveranstaltung auf dem früheren Mauerstreifen an der Bernauer Straße wird heute in Berlin an den Bau der Berliner Mauer vor 60 Jahren erinnert. Dazu werden auf dem Gelände der heutigen Gedenkstätte Berliner Mauer etwa 120 geladene Gäste erwartet. Redner sind Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller. Zudem kommen zwei Zeitzeuginnen zu Wort.

Im Anschluss sollen gemeinsam mit dem Bundesvorsitzenden der Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft, Dieter Dombrowski, am Denkmal der Gedenkstätte Kränze niedergelegt werden. Die beiden großen Kirchen laden zudem am Mittag zu einer Ökumenischen Andacht in die Kapelle der Versöhnung ein.

(chal/dpa)