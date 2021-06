Nach Aktionen an Landtag und Innenministerium : Gesprächsangebot der Ungehorsamen

200521 Die Extinction Rebellion NRW besetzt den Eingang und das Vordach des Landtags Bild: Andreas Bretz Foto: Bretz, Andreas (abr)

Exklusiv Düsseldorf Extinction Rebellion hat mit Aktionen im Regierungsviertel die Politik in Aufruhr versetzt. In einem offenen Brief zeigt sich die Gruppe nun dialogbereit. Das Landtagspräsidium will jedoch erst die strafrechtlichen Ermittlungen abwarten.