Kritik an Landesregierung Experten zerpflücken Altschuldenpläne

„Wir müssen befürchten, dass der Aufbau weiterer Schulden in vielen Kommunen wieder der Fall sein wird“, warnte Benjamin Holler vom Städtetag NRW. Er forderte, die Landeslösungen müssten unbedingt so ausgestaltet sein, dass der Bund dort andocken könne – und wolle. Zudem warnte er, es sei schon zu bedeutend kleineren Gesetzen Klage vorm Verwaltungsgerichtshof in Münster erhoben worden.