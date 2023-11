Leitentscheidung für Braunkohle Experten fordern mehr Tempo fürs Rheinische Revier

So kritisierte beispielsweise die Industire und Handelskammer (IHK) Aachen, dass das Land deutlich mehr tun müsse, um den Unternehmen die Sorge vor einer bestehenden Energieunsicherheit zu nehmen. Deretwegen gebe es bereits Investitionszurückhaltung bei den Unternehmen: „Die drohende Deindustrialisierung könnte sich weiter verstärken“, warnt die IHK. Zudem bemängelt die Kammer, dass die Perspektiven für die wirtschaftliche Entwicklung im Rheinischen Revier im Leitentscheid bisher komplett in den Leitsätzen fehle. „Ohne zusätzliche geeignete Flächen für Gewerbe und Industrie wird der Strukturwandel in Nordrhein-Westfalen nicht gelingen, mit weitreichenden Folgen für die Unternehmen in der Region und in ganz NRW.“ Dabei habe etwa das Beratungsunternehmen IW Consult in einer Studie dargelegt, dass in dem ehemaligen Braunkohlerevier knapp 27.000 neue Arbeitsplätze entstehen könnten. Zusätzlich verlangt die IHK mehr Tempo unter anderem beim Trassenausbau, dem Ausbau der Rheinwassertransportleitung zur Befüllung der Restseen, bei der Energiewende und dem Ausbau der Verkehrsinfrastruktur.