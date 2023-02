Ex-Justizministerin ist neue Opferschutzbeauftragte in NRW Opfer nicht als „Beweismittel“ sehen – Appell für mehr Empathie in Gerichtssälen

„Ich könnte eine halbe Stunde darüber reden, was mir alles an dem Gesetzentwurf nicht gefällt“, ergänzte Justizminister Limbach. So müssten Zeugen etwa damit leben, dass Verteidiger, gegebenenfalls auch Angeklagte, sich ihre Aussagen immer wieder ansehen könnten. Mühsam und nur in kleinen Schritten erreiche man heute, dass Menschen den Mut hätten, sich an die Justiz zu wenden. „Das machen wir damit wieder kaputt.“