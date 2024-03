Evaluation zu Kibiz NRW-Kitas sollen beim Personalmix flexibler werden

Die Ergebnisse der Erhebung sollen in eine Überarbeitung des Kibiz bis zum Sommer 2026 einfließen. Dabei ist es ein grundsätzliches Problem, dass sie in den Jahren 2020 bis 2023 erstellt wurde, in denen die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg mitsamt Energiekrise und hohe Tarifsteigerungen aufeinander folgten. „Das heißt: Es gab nie einen Zeitraum, in dem die Kita-Finanzierung unter normalen Bedingungen betrachtet werden konnte. Stattdessen hat das Land in ganz erheblichem Umfang Sondermittel zur Verfügung gestellt, um die Krisen abzufedern: allein über 600 Millionen Euro für das Kita-Helfer-Programm, mehr als 60 Millionen für Energiekosten, wegen der Gehaltsentwicklung noch mal 100 Millionen Euro Überbrückungshilfe für die freien Träger“, betonte Familienministerin Josefine Paul.