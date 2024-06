Europawahl 2024 Frust in NRW über AfD-Ergebnis

Auf den letzten Wahlkampfmetern war es immer wieder das Schreckgespenst des Dexits, also des Austrittes Deutschland aus der Europäischen Union, mit dem die Parteien massiv gegen die AfD zu mobilisieren versuchten. „500.000 Arbeitsplätze hängen vom Export nach Europa ab“, hatte CDU-Landeschef Hendrik Wüst beim Wahlkampfabschluss im westfälischen Ahlen gewarnt. Diese starke Fokussierung auf das Thema Wohlstandsverlust gerade in NRW hat ihren Grund. Für NRW, das ohnehin in Sachen Bruttowertschöpfung und Produktion unterhalb des Bundesdurchschnitts rangiert, sind die mahnenden Worte umso wichtiger. Vor allem die energieintensiven Branchen leiden massiv unter den Folgen des Ukrainekriegs. Die Angst vor der Deindustrialisierung ist längst kein verbales Schreckgespenst mehr, sondern bittere Realität. Thyssenkrupp droht mit Arbeitsplatzabbau in der Stahlsparte, Evonik streicht 1500 Stellen in Deutschland, bei Miele sind es 1300. Ein Dexit wäre vor diesem Hintergrund eine Horrorvorstellung für das Industrieland NRW.