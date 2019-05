Reaktion auf Europawahl 2019 : JU und Jusos suchen die jungen Wähler in NRW

Düsseldorf Bei der Europawahl haben kaum mehr als zehn Prozent der Erstwähler und der Unter-30-Jährigen die CDU gewählt. Mit Blick auf die Zukunft der Partei ein Desaster. NRW-JU-Chef Braun und Landes-Juso-Chefin Rosenthal wollen die Altvorderen künftig stärker vor sich her treiben.

„Wir werden uns als Junge Union künftig noch stärker einmischen“, verspricht Florian Braun, NRW-Chef der CDU-Nachwuchsorganisation. So sei es ein Fehler der Jungen Union (JU) gewesen, auf die überraschend prominente Anti-CDU-Kampagne des Youtubers Rezo nicht selbst geantwortet, sondern erst die Antwort der Mutterpartei abgewartet zu haben. Die späte und ungelenke Replik der CDU auf das populäre Video „Zerstörung der CDU“ gilt inzwischen als Beispiel für die Kommunikationsstörungen zwischen jungen Wählern und der CDU. Zudem müsse die JU mehr Impulse gegenüber der CDU setzen. Aber die JU sei mit 100.000 Mitgliedern bundesweit und 30.000 in NRW „immer noch Marktführer“ unter den politischen Nachwuchsorganisationen in NRW. „Ganz so schlecht kann der Kontakt der CDU zur Jugend also nicht sein“, meint Braun.