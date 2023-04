Holocaust-Gedenken Europa-Minister besucht Konzentrationslager Auschwitz

Durch die Entwicklungen an den Kapitalmärkten wurde dieses Verhältnis dann noch einmal intensiviert, schließlich drohte das Finanzierungskonzept zu scheitern, weil nicht mehr die erhofften Zinseinkünfte an den Kapitalmärkten erwirtschaftet werden konnten. Die Stiftung hatte sich daher an den Bund und die Länder gewandt. Unter der Federführung Nordrhein-Westfalens beschloss die Ministerpräsidentenkonferenz 2019 eine Erhöhung der Mittel von Bund und Ländern.