Corona-Pandemie : „Viele Veranstalter setzen bereits auf 2G“

Thomas Kufen (CDU) ist Oberbürgermeister der Stadt Essen und stellvertretender Vorsitzender des Städtetags NRW. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Essen Der stellvertretende Vorsitzende des Städtetags NRW, Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen (CDU), spricht über das Infektionsgeschehen, Weihnachtsmärkte nur für Geimpfte und Genesene, den Start von Ministerpräsident Hendrik Wüst und die Finanzausstattung der Kommunen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maximilian Plück Leiter Redaktion Landespolitik

Herr Kufen, gerade ist die Maskenpflicht im Unterricht ausgelaufen. Gute Entscheidung angesichts des Infektionsgeschehens?

Kufen Die Kommunen sind damit nicht glücklich. Natürlich kennen wir die durchaus verständliche Kritik an den Einschränkungen durch die Masken im Unterricht. Und egal was man an Verschärfungen oder Lockerungen vorschlägt, stößt 50 Prozent der Menschen vor den Kopf. Das ist die Erfahrung der letzten anderthalb Jahre Pandemie. Und wenn am gleichen Tag in NRW die Maskenpflicht fällt und in Bayern verlängert werden soll, versteht das keiner. Ausbaden müssen das jetzt wieder die Schulen und die Verwaltung vor Ort.

Wie ist denn das Infektionsgeschehen bei Ihnen alterstechnisch verteilt?

Kufen Aktuell ist der höchste Anteil bei den 30- bis 39-Jährigen, aber dann kommen schon die 10- bis 19-Jährigen und die 20- bis 29-Jährigen. Reiserückkehrer und Beginn der Schule machen sich hier bemerkbar. Kinder und Jugendliche infizieren sich aber in der Regel nicht im Unterricht, sondern davor oder danach, auf dem Schulweg, im Freizeitbereich oder in der Familie. Zur Wahrheit gehört auch, dass Kinder und Jugendliche in der Regel sehr milde Krankheitsverläufe haben.

Aber warum mit der Aufhebung der Maskenpflicht nicht abwarten, bis der Impfstoff für die unter Zwölfjährigen da ist?

Kufen Ich bin dankbar für die Klarheit durch die bundeseinheitlichen Empfehlungen der Stiko. Mein Eindruck ist aber, dass viele Empfehlungen gut und gerne zwei bis drei Wochen früher hätten kommen können. Was jetzt insgesamt hilft ist ein Beschleunigen der Impfkampagne.

Das Robert-Koch-Institut hat schon wieder Kontraktbeschränkungen angeregt. Was geht da in Ihnen als OB einer Einkaufsstadt vor? Angst vorm nächsten Lockdown?

Kufen Ich nehme das natürlich auch wahr. Aber ein erneuter Lockdown würde an der Lebenswirklichkeit und an der hohen Anzahl der geimpften Personen vorbeigehen. In Essen hat ein Oktoberfest als 2G-Veranstaltung mit insgesamt 20.000 Menschen an mehreren Wochenenden stattgefunden. Da wurde ausgelassen gefeiert, ohne dass es einen Effekt auf das Infektionsgeschehen hat. Das geht nur mit strengen Hygienekonzepten, aber es geht. Es wäre allerdings, nicht nur das Impfzertifikat abzuscannen, sondern auch den Personalausweis vorzulegen, sonst macht auch das schönste Konzept keinen Sinn.

NRW hat sich für 3G entschieden, wäre Ihnen 2G lieber gewesen?

Kufen Viele private Veranstalter setzen bereits auf 2G. Dazu gehören beispielsweise die Karnevalsvereine, denen sicher noch das Infektionsgeschehen in Gangelt in den Knochen steckt. Fast alle Stadtverwaltungen diskutieren mit Blick auf steigende Zahlen und dem anstehenden Winter, Veranstaltungen in geschlossenen Räumen nur noch für Geimpfte und Genesene durchzuführen. Eine einheitliche Regelung wäre gut.

Was wäre mit 2G auf dem Weihnachtsmarkt?

Kufen Nein. Es ist ein großer Unterschied, ob die Veranstaltung draußen oder drinnen stattfindet. Bei Außenveranstaltungen, wie unseren Weihnachtsmärkten setzen wir auf 3G mit Stichprobenkontrollen.

Sie haben sich für Hendrik Wüst als Ministerpräsident ausgesprochen. Zufrieden?

Kufen Auf jeden Fall. Ein Bilderbuchstart. Hendrik Wüst kennt die Situation des Ruhrgebiets und er weiß genau, alle Wahlen in NRW werden hier gewonnen oder verloren. Das gilt im Übrigen für sie SPD genauso wie für die CDU.

Er hat nicht wahnsinnig viel Zeit, um Dinge umzusetzen. Zugleich kämpft er mit großen Krisen wie Corona und dem Wiederaufbau nach der Flut. Was würden Sie sich prioritär von ihm wünschen?

Kufen Gerade die Krisenbewältigung ist doch die Stunde der Exekutive. Das gibt ihm viele Instrumente in die Hand. Die muss er nutzen und jetzt liefern. Das wird er fokussiert und konzentriert angehen.

Im Land würde es gerade für Rot-Grün reichen…

Kufen …und das wird unsere Wählerinnen und Wähler zusätzlich mobilisieren. Genau das hat uns geholfen, bei der Bundestagswahl am Ende noch Boden gut zu machen und wieder an die SPD heranzurücken.

Wenn die einzigen Argumente zur Wahl der CDU die Verhinderung eines Linksbündnisses und vielleicht noch die Verhinderung von Steuererhöhungen sind, ist das am Ende zu dürr.

Kufen Das hat ja auch nicht gereicht. Mit unseren Inhalten sind wir schlicht nicht durchgedrungen. 16 Jahre Regierungszeit mit Angela Merkel und einem ultrapragmatischen Politikstil hat keinen Raum gelassen, große Bilder der Zukunft zu beschreiben. Dieses Zukunftsbild muss Hendrik Wüst jetzt für die Städte genauso wie für den ländlichen Raum in NRW vorlegen.

Und wie muss das aussehen?

Kufen Hendrik Wüst muss die zentralen Fragen beantworten: Wie halten wir unsere Gesellschaft zusammen, wie gelingt die Klimaanpassung, ohne die Industrie zu vertreiben und wie schaffen wir es, dass Kommunen handlungsfähig bleiben? Die CDU muss die Kommunalpartei bleiben. In den Städten und Gemeinden ist die Politik nicht abstrakt, sondern sehr konkret. Es geht um Lebensqualität. Aber dafür braucht es Spielräume.

Ministerin Scharrenbach hat zwar eine Lösung für die Altschuldenproblematik versprochen, bleibt sie aber schuldig. Erwarten Sie, dass die Regierung Wüst das bis in den Mai noch angeht?

Kufen Der Bund hat für eine deutliche Entspannung der Lage gesorgt und übernimmt weite Teile der Kosten der Unterkunft. Das ist für die Städte im Ruhrgebiet, die beispielsweise Integrationsanstrengungen für ganz Deutschland leisten, eine wichtige Unterstützung. Wenn ich wählen müsste zwischen einem Altschuldenfonds und den Kosten der Unterkunft würde ich immer Letzteres wählen. Trotzdem: Wenn die Zinsen steigen, werden uns auch die Altschulden drücken. Und diese Landesregierung wird jetzt schon eine Antwort geben müssen, ob die Hunderte von Millionen Euro, die die Kommunen aufgrund der Corona-Pandemie aus ihren Haushalten herausgerechnet haben, die aber trotzdem noch als Schulden da sind, den Kommunen erlassen werden. Allein Essen hat 250,9 Millionen Euro für coronabedingte Mehraufwendungen aufgenommen. Die Corona-Lasten von heute sind die Altschulden von morgen.

Also ein echter Schuldenschnitt?