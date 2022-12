Nach Knick in den Corona-Jahren Wieder mehr Verkehrstote – ein Schwerpunkt liegt in NRW

Tendenziell wird der Straßenverkehr seit einem Höchststand an Unfallopfern Jahr 1970 immer sicherer. So waren in jenem Jahr mehr als 21.300 Menschen ums Leben gekommen. 1985 hatte sich die Zahl etwa halbiert, und bis zur Mitte der 2000er-Jahre wiederholte sich das erneut. Diskussionen darum, wie der Verlust von Menschenleben vermieden werden kann, werden fortlaufend geführt. Die NRW-Landesregierung will das Verkehrssicherheitsprogramm 2020 überarbeiten und neu auflegen, wie eine Sprecherin des Verkehrsministeriums mitteilte. Dieses Ziel ist im Koalitionsvertrag festgelegt. Einen Zeitplan dafür gebe es derzeit aber nicht.