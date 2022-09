Ausländische Pflegekräfte : Erschreckend ambitionslos

Meinung Düsseldorf Nur sieben Prozent der Anträge ausländischer Pflege- und Gesundheitskräfte auf Berufsanerkennung sind in NRW erfolgreich. Viel zu wenig. Schwarz-Grün ist deshalb gut beraten, den Versprechen aus dem Koalitionsvertrag schnell Taten folgen zu lassen.

Die Erkenntnis, dass wir hierzulande vor allem in den Pflege- und Gesundheitsberufen mit einem Fachkräfteengpass kämpfen, ist nicht neu. Schon seit Jahren weist die Bundesagentur für Arbeit auf diesen Umstand hin. Spätestens in der Pandemie dürfte der Letzte begriffen haben, wie angespannt es in der Branche zugeht – und wie essenziell die Aufgabe der Beschäftigten ist, die immer lauter angesichts von Arbeitsverdichtung und unbesetzten Stellen um Hilfe rufen.