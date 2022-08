Ermittlungen nach tödlichem Polizeieinsatz in Dortmund : Methoden verändern – alle Beteiligten vor Misstrauen schützen

Ein kleiner Gedenkort erinnert an den getöteten 16-Jährigen. Foto: dpa/Gregor Bauernfeind

Meinung Düsseldorf Was in Dortmund geschehen ist, ist besonders schlimm und besonders dramatisch. Ein Jugendlicher hat sein Leben verloren, durch fünf Schüsse der Polizei. Ausgerechnet in so einem tragischen Fall kommt nun Misstrauen auf, ob die Sache korrekt aufgeklärt wird. Das wäre vermeidbar gewesen.

Dass das System für Ermittlungen von Polizisten gegen Polizisten nach dem tragischen Polizeieinsatz von Dortmund überdacht wird, ist richtig. Es sollten nicht immer die gleichen Polizeibehörden wechselseitig zueinander ermitteln. Darüber formiert sich auch über Parteigrenzen hinweg Einigkeit in Nordrhein-Westfalen. So klingt es aus der Regierungskoalition von CDU und Grünen sowie von FDP und SPD in der Opposition. Schmerzhaft ist, dass es dafür eines so traurigen Auslösers bedurfte. Innenminister Herbert Reul (CDU) macht zwar geltend, dass es unter seiner Ägide schon Verbesserungen gegeben hat. Früher hat jede Behörde im Fall der Fälle direkt gegen die eigenen Beamten ermittelt. Sicher ist die jetzige Regelung da ein Fortschritt. Aber warum bloß hat man seinerzeit auf dem richtigen gedanklichen Weg auf halber Strecke haltgemacht? Wozu überhaupt zwei Behörden fest miteinander koppeln? Und warum müssen es auch noch praktisch „benachbarte“ Stellen sein?