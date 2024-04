Ermittlungen gegen internationale Schleuser Landkreis-Mitarbeiter soll mit 300.000 Euro bestochen worden sein

Ein inzwischen verhafteter leitender Mitarbeiter des Landkreises Düren soll von Schleusern mit 300.000 Euro in bar bestochen worden sein. Das bestätigte am Dienstag ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, nachdem zuvor der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet hatte. Der SPD-Politiker war am 17. April im Rahmen einer Razzia gegen eine international agierende Schleuserbande in acht Bundesländern verhaftet worden. Die Schleuser hatten sich nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft auf vermögende Menschen überwiegend aus China spezialisiert.