Erleichterungen in NRW Finanzminister Optendrenk will Bürokratie für Kegelvereine abbauen

Bis 2022 konnten Vereine ihre Mannschaftskasse per Freistellungsauftrag vom Abführen der Abgeltungssteuer für Kapitalerträge befreien – so wie jede Privatperson. „Das war einfach und für die Ehrenamtlichen händelbar“, so Optendrenk. Der Bund hat die Praxis aber geändert, so dass sich Thekenmannschaften oder andere nicht eingetragene Vereine jährlich beim Finanzamt melden müssen.