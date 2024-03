NRW-Check Wüst gewinnt an Popularität und hängt CDU-Chef Merz in Kanzlerfrage ab

Dabei beschränkt sich der Rückenwind nicht nur aufs bevölkerungsreichste Bundesland. Die Union hat sich darauf verabredet, zunächst den Wahlausgang in Sachsen und Thüringen am 1. September sowie in Brandenburg am 22. September abzuwarten, ehe sie einen Kanzlerkandidaten kürt. Bislang hat es der NRW-Ministerpräsident stets vermieden, sich in dieser Frage festzulegen. Jüngst sagte er bei einem Auftritt in der ARD-Sendung „Maischberger“: „Wir werden uns alles in Ruhe angucken und dann entscheiden.“ Sein möglicher Konkurrent, CDU-Parteichef Friedrich Merz habe „auch erkennen lassen, dass er das will“, sagte Wüst. „Wir sprechen viel miteinander“, betonte er. In der Frage der Kanzlerkandidatur seien sie beide der Meinung, „dass es wichtig ist, wer Wählergruppen erreichen kann“.