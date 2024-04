„Wochenlanges Lernen für die Katz“ Abiturienten in NRW erheben Vorwürfe wegen Aufgaben in Erdkunde-LK-Klausur

Die Petition bemängelt die Auswahl der Prüfungsaufgaben. „Eine Klausur zum Thema Energie in Namibia, ein Londoner Stadtprojekt und eine zum Thema Bulgarien/EU-Raumstrukturen“, heißt es in dem Text: Das seien drei „absolute Nischenthemen“ gewesen, „die als Abiturklausur völlig ungeeignet sind“; sie seien bei vielen auch im Unterricht kaum behandelt worden. Die allermeisten jungen Leute hätten sich nach der Erfahrung aus Vorjahren auf die Themenbereiche Landwirtschaft, Tourismus oder Strukturwandel vorbereitet. „Doch nichts davon kam dran“, beklagt die Petition. Hoffentlich erlitten zukünftige Abiturjahrgänge nicht das gleiche Schicksal und könnten ihre Vorbereitungen aus Unterricht und Lernphase „vernünftig in der Abiturklausur zeigen“.