Einen Monat nach der Katastrophe NRW sagt Erdbeben-Opfern in Syrien und der Türkei weitere Unterstützung zu

Gut einen Monat nach dem verheerenden Erdbeben in Syrien und in der Türkei hat Nordrhein-Westfalens Regierungschef Hendrik Wüst (CDU) den Betroffenen weitere Hilfe zugesagt. „Wir stehen an Eurer Seite. Wir sind da und wir helfen, wo immer wir können“, sagte er am Donnerstag im Düsseldorfer Landtag anlässlich eines Gedenkens an die Opfer.