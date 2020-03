Equal Pay Day : In NRW bekommen Frauen 4,54 Euro weniger pro Stunde als Männer

Foto: dpa/Axel Heimken

Düsseldorf Frauen im bevölkerungsreichsten Bundesland haben im vergangenen Jahr rund 21 Prozent weniger verdient als Männer. Das teilte das statistische Landesamt am Montag in Düsseldorf anlässlich des Equal Pay Day am 17. März mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Während weibliche Beschäftigte auf einen durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von 17,36 Euro kamen, erhielten ihre männlichen Kollegen 21,90 Euro. Der Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) NRW kritisierte, angesichts dieser Zahlen können nicht von einer Gleichstellung von Mann und Frau gesprochen werden. Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus betonte die Linke in NRW die Bedeutung von frauentypischen Jobs, etwa in der Pflege.

Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern betrug somit 4,54 Euro pro Stunde in NRW. Deutschlandweit verdienten Frauen nach Angaben des Statistischen Bundesamtes mit 4,44 Euro rund 20 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen. Die Statistiker beobachteten zudem ein Ost-West-Gefälle: Während der Gender Pay Gap in Ostdeutschland sieben Prozent beträgt, liegt er in Westdeutschland bei 21 Prozent.

Vor dem Hintergrund dieser Zahlen und der Ausbreitung des Coronavirus forderte die frauenpolitische Sprecherin der Linken in NRW, Nina Eumann, eine bessere Bezahlung in der Pflege, medizinischen Versorgung und im Einzelhandel, in denen überproportional viele Frauen tätig seien. „Dass ihre Jobs zu den wichtigsten in unserer Gesellschaft gehören und besser bezahlt werden müssen, wird spätestens in Zeiten der Corona-Virus-Pandemie auch dem Letzten klar“, erklärte die Politikerin.

Als Gründe für die Entgeltlücke nannte der Deutsche Gewerkschaftsbund NRW eine geringere Wochenarbeitszeit von Frauen, die zudem mehr unbezahlte Arbeit für die Familie in Form von Betreuung von Kindern oder Pflegebedürftigen sowie Tätigkeiten im Haushalt leisteten. „Erwerbs- und Sorgearbeit muss zwischen den Geschlechtern stärker umverteilt werden - nur dann schließt sich auch die Lohnlücke“, erklärte die stellvertretende Gewerkschaftsvorsitzende Sabine Graf. Als weitere Maßnahmen forderten sie eine bessere Bezahlung von frauenspezifischen Berufen und mehr Tarifverträge.

In NRW veränderte sich der prozentuale Verdienstunterschied in den vergangenen dreizehn Jahren kaum, wie es hieß. Die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern - der Gender Pay Gap - beruht auf Daten der vierteljährlichen Verdiensterhebungen.

(felt/epd)