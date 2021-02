Kostenpflichtiger Inhalt: Enwtwicklung der Pandemie : Die Mutanten breiten sich in den Städten aus

Jens Spahn (CDU), Bundesgesundheitsminister, äußert sich bei einer Pressekonferenz im Bundesministerium für Gesundheit zu Coronavirus-Mutationen und Schnelltests. Foto: dpa/Bernd von Jutrczenka

Düsseldorf Knapp ein Viertel der Corona-Fälle geht mittlerweile auf die britische Variante zurück. Sie verbreitet sich in NRW in den Ballungsräumen stärker als an den Grenzen. Apotheker erwarten, dass der Pollenflug mehr Infektionen zutage fördert.