Landtagswahlen am Sonntagabend Enttäuscht, warnend, triumphierend – so blicken die Parteien in NRW auf Hessen und Bayern

Die beiden Landtagswahlen am Sonntag haben die Unionsparteien klar für sich entschieden – die CDU in Hessen mit starken Gewinnen, die CSU in Bayern mit leichten Verlusten. Auch Nordrhein-Westfalen schaut auf die Ergebnisse. „Die Menschen in Hessen und Bayern haben heute ein klares Zeichen gegen das Ampel-Chaos in Berlin gesetzt“, sagte am Sonntagabend der Generalsekretär des CDU-Landesverbandes Paul Ziemiak und richtete Forderungen an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD): „Als CDU in NRW erwarten wir, dass der angekündigte Deutschlandpakt endlich mit Leben gefüllt wird und nicht nur leere Worthülse bleibt.“