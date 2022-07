Kampf für einen Entlastungstarif : Gericht hat entschieden – Klinikpersonal darf streiken

Köln/Bonn Richterliche Rückendeckung für die streikenden Pflegekräfte: Das Landesarbeitsgericht in Köln erklärt den laufenden Arbeitskampf an der Uniklinik Bonn für rechtens. Das hat Signalwirkung für alle anderen.

Die Uniklinik Bonn ist erneut mit dem Versuch gescheitert, den Streik ihrer Belegschaft gerichtlich zu stoppen. Das Landesarbeitsgericht in Köln hat entschieden, dass der Arbeitskampf rechtmäßig abläuft. „Die Streikmaßnahmen der Vereinigte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Universitätsklinikum Bonn sind zulässig“, verkündete das Gericht am Freitagmittag.

Es ist eine Entscheidung mit Signalwirkung: Die Streiks an den Unikliniken in NRW laufen in der nunmehr neunten Woche. Hätte die Bonner Klinik Recht bekommen, so wäre das für die Gewerkschaft Verdi ein herber Dämpfer gewesen – und für die anderen betroffenen Krankenhäuser eine Ermutigung, ebenfalls gegen die Arbeitsniederlegungen vorzugehen.