Entlastungen in der Krise : Wüst legt milliardenschweres Hilfspaket für NRW auf

Düsseldorf Die Landesregierung hat kurz nach der Bund-Länder-Runde nun das zugesagte eigene Hilfspaket angekündigt. Profitieren sollen Einrichtungen für Kinder und Jugendliche sowie Sportvereine. Zudem geht es um mehr Investitionen in eine gewisse Branche.

Wüst verwies zudem darauf, dass im Plenum am Vortag bereits ein Sicherheitsschirm in Höhe von fünf Milliarden Euro für die Stadtwerke aufgespannt worden sei, um deren Handlungsfähigkeit und damit die Energieversorgung für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen zu sichern. Hinzu kämen die 2,5 Milliarden Euro für die Universitätskliniken. „Jetzt bringen wir weitere Entlastungen in einem Umfang von 3,5 Milliarden Euro auf den Weg.“ Wüst sprach von einem Drei-Säulen-Plan. „Die Erste Säule ist die Krisenhilfe für diejenigen, die trotz der Gas- und Strompreisbremse weitere Hilfen brauchen. Ich denke da etwa an die Einrichtungen für unsere Kinder und die Sportvereine in unserem Land.“ Man wolle diese Orte der sozialen Teilhabe über den Winter offenhalten. „Die zweite Säule sind Verbesserungen der Krisenresilienz, um uns als Staat auf alle Eventualitäten besser vorzubereiten.“ Was genau er darunter verstehe, führte Wüst nicht näher aus. Die dritte Säule sei die Krisenvorsorge. „Da geht es insbesondere um Investitionen in eine stärkere energiepoltische Unabhängigkeit.“