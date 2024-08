Echter Ganztag an NRW-Grundschulen gefordert „Es scheitert schlicht und ergreifend am Geld“

Die Großstädte Düsseldorf und Krefeld werfen der Landesregierung vor, bei den Planungen für den Ganztag an Grundschulen den Elternwillen zu ignorieren. „Ich habe einen gesicherten Bedarf für zwölf gebundene Ganztagsgrundschulen in Düsseldorf“, sagte Burkhard Hintzsche, Stadtdirektor in Düsseldorf. In Krefeld seien es fünf, ergänzte sein dortiger Amtskollege Markus Schön (beide SPD). Die würde man gern einrichten: „Wir hätten auch Schulleitungen, die sofort mitmachen würden“, erklärte Schön. Dazu müsste das Land allerdings per Gesetzesänderung die schulrechtliche Möglichkeit schaffen. Und das hat die Landesregierung offenbar nicht vor.