Kostenpflichtiger Inhalt: Überwachung von Straftätern und Gefährdern : NRW setzt nur sechs elektronische Fußfesseln ein

Ein Mann trägt eine elektronische Fußfessel (Archivfoto). Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Julian Stratenschulte

Düsseldorf Die elektronische Fußfessel ist eine der wichtigsten Säulen des neuen Polizeigesetzes in Nordrhein-Westfalen. Kaum ein schwarz-gelbes Projekt war härter umstritten. Doch jetzt zeigt sich: Die Technik wird fast nirgends so selten angewendet wie in NRW.