Neuer Einzelhandelserlass für NRW : Das Austrocknen der Zentren stoppen

Meinung Düsseldorf Das Land gibt den Kommunen mehr Steuerungsmöglichkeiten bei der Ansiedlung von Supermärkten und Einkaufszentren an die Hand. Dies kann aber nur ein erster Schritt sein. Zur Rettung der Innenstädte ist die Kreativität aller Beteiligten gefragt.

Die Innenstädte sind in der Krise. Das war schon vor Corona so, hat sich durch die Pandemie aber noch einmal drastisch beschleunigt. Während der Online-Handel Quartal für Quartal beim Umsatz zweistellig zulegt, hat der klassische stationäre Handel das Nachsehen. Dabei sollte die Gesellschaft ein Interesse daran haben, dass es auch weiterhin vitale Fußgängerzonen gibt. Sie müssen Magneten sein. Das geht längst nicht mehr allein über den Handel. Eine ordentliche Gas­tronomie, eine Kultur- und Veranstaltungsszene – all dies lockt die Bürger ebenso in ihr Stadtzentrum.