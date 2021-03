Einzelhandel in NRW : Strengere Corona-Regeln bleiben in Kraft und werden ausgeweitet

Strengere Corona-Regeln bleiben in Kraft und werden ausgeweitet

Einzelhandel in NRW

Düsseldorf Nach dem überraschenden Urteil des Oberverwaltungsgerichts hat das NRW-Gesundheitsministerium seine Coronaschutzverordnung angepasst. Die zuvor gekippten strengeren Regeln gelten jetzt für alle Geschäfte.

Wenige Stunden nachdem die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster zu den gekippten Beschränkungen für den Einzelhandel bekanntgeworden ist , hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales die geltende Coronaschutzverordnung angepasst. Die vom Oberverwaltungsgericht ausdrücklich als insgesamt verhältnismäßig eingestuften Beschränkungen für den Einzelhandel bleiben damit weiterhin bestehen.

Dies gelte vor allem für die Beschränkungen in den Geschäften, die erst seit dem 8. März mit Terminvereinbarung („Click and Meet“) und einer Personenbegrenzung von einem Kunden je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche öffnen dürfen, heißt es in der Verordnung.