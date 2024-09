Carolabrücke in Dresden eingestürzt Auch die Brücken in NRW sind alt und überlastet – die Sorge wächst

Info

Brücken in NRW In Zuständigkeit des Landes liegen gut 2580 Brücken im Zuge von Bundes- und rund 3840 Brücken im Zuge von Landesstraßen. Für Autobahnbrücken ist der Bund zuständig, andere fallen in den Aufgabenbereich der Städte, Gemeinden und Kreise.

Alter Das mittlere Alter der Brücken an Bundes- und Landesstraßen liegt bei etwa 50 Jahren. Insgesamt wurde ein großer Teil der Brücken in Nordrhein-Westfalen in den 60er und 70er Jahren nach damaligen Standards gebaut. Sie sind heute einer viel höheren Verkehrsbelastung ausgesetzt, als man seinerzeit erwartete.