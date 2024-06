„Neue soziale Frage unserer Zeit“ Hendrik Wüst und der Kampf gegen Einsamkeit

Laut Einsamkeitsbarometer lag der Anteil der einsamen Menschen in der Bevölkerung 2017, also deutlich vor der Pandemie, bei 7,6 Prozent. 2020, also in der Pandemie, bei 28,2 Prozent. Und 2021, als erste Kontaktbeschränkungen gelockert waren, bei 11,3 Prozent. Den höchsten Anteil an Einsamen weist NRW auf, wobei nicht in allen Bundesländern gemessen wurde.