Grünen-Chefin Mona Neubaur : Eine Räubertochter aus Bayern in der NRW-Landespolitik

Foto: B90/Grüne NRW

Düsseldorf Mona Neubaur will die Grünen als Spitzenkandidatin in NRW zurück an die Macht führen. Ein Gespräch über ihren Werdegang aus dem 188-Seelen-Dorf Oberpeiching ins Zentrum der nordrhein-westfälischen Landespolitik.

Fragt man Mona Neubaur danach, wer sie dazu gebracht habe, aktiv in die Politik zu gehen, dann sind es nicht etwa Grünen-Promis wie Petra Kelly, Joschka Fischer, Claudia Roth oder sonstige Ikonen ihrer Partei. Die Grünen-Co-Chefin von NRW kramt stattdessen einen Sozialdemokraten aus der Schublade: Franz Müntefering sei das gewesen, sagt die 44-Jährige. Und grinst den Gesprächspartner herausfordernd an, um das Rätsel nach einer kurzen Kunstpause aufzulösen.

Am Abend des 22. Mai 2005 hatte die politisch zwar interessierte, aber nicht engagierte Neubaur mit Freunden eine private Wahlparty veranstaltet. Im Fernsehen verfolgten sie, wie Jürgen Rüttgers (CDU) nach knapp 40 Jahren die Sozialdemokraten in ihrer Herzkammer aus dem Amt trieb. Nach Bekanntgabe des Ergebnisses trat SPD-Urgestein Franz Müntefering vor die Kameras, um Neuwahlen auch im Bund zu verkünden.

„Da habe ich gedacht: Jetzt brauchen wir die Grünen. Und dann habe ich mich bei den Grünen in Düsseldorf gemeldet und gefragt, ob ich helfen kann.“ Die binden die damals 27-Jährige gleich mit ein, Neubaur arbeitet in der Wahlkampfkommission mit – und fällt dort auf. „Ich hatte Kontakt zur Kunstakademie, zu ein paar Immendorf-Schülern. Meine Idee war es, dass die eines unserer Großplakate übermalen.“ Die Künstler knüpfen sich an einem Samstag am heutigen Platz der Bilker Arkaden eine Großfläche mit Joschka Fischer vor und gestalten sie um. „Ein intensives Event“, sagt Neubaur und fügt bedauernd hinzu: „Die Wahl haben wir leider trotzdem nicht gewonnen.“ Trotzdem macht sich die Aktion für sie bezahlt. Die Düsseldorfer Grünen sehen: Mona Neubaur ist ansprechbar und packt an. Zwei Jahre später wird sie Vorsitzende des Düsseldorfer Kreisverbands und bleibt es für sieben Jahre.

Dabei stammt sie unüberhörbar aus einer völlig anderen Hemisphäre. Neubaur kommt aus dem bayrischen Dorf Oberpeiching, 188 Einwohner. Die Mutter war Krankenschwester, blieb aber bei Mona Neubaur und ihrem Bruder daheim, der Vater war Justizbeamter. „Ich habe in meiner Kindheit immer gedacht, ich sei Ronja Räubertochter. Vor mir lag die gefühlt größte aller Welten, in der ich mich frei bewegen konnte.“ Mit ihrem älteren Bruder streift Neubaur stundenlang in der Natur umher. Der Großvater hatte einen Bauernhof in einem Nachbardorf. „Ich habe von diesem sehr distanziert wirkenden und Respekt einflößenden alten Mann aber ein paar sehr wichtige Dinge gelernt. Er ist mit mir durchs Stroh gerutscht. Er ging da nicht mit der Übervorsicht heutiger Helikoptereltern ran, sondern hat mir sehr viel zugetraut.“

Die Grundschullehrerin legt den Eltern dann nahe: „Die Mona is so g‘scheit, die hat ein musisches Talent, die gehört aufs Gymnasium.“ Dem Wunsch wird entsprochen, Neubaur kommt als erstes Mädchen des Dorfes an ein katholisches Klostergymnasium – und nimmt dafür eine Pendelstrecke von 80 Kilometern hin und zurück in Kauf. Jeden Tag, denn die Alternative hätte Internat geheißen. „Die Schulzeit war gut. Ich habe mich in der Amateurtheaterszene engagiert, habe mit Kindern und Jugendlichen Stücke inszeniert und irgendwann auch Kurse gegeben.“ Dabei habe ihr das Schauspielern selbst gar nicht so gelegen. „Ich hatte ein oder zwei Statistenrollen. Aber Regie führen, das konnte ich.“

Die Enge von Oberpeiching wird irgendwann zu offensichtlich. Es wird getuschelt, als Neubaur nicht mehr in die Dorfkirche geht. Eine erste Abnabelung. „Das Universum des Kindes wurde mit dem Erwachsenwerden sehr viel kleiner. Ich wollte mehr von der Welt sehen als die schönen Dorfhäuser.“ Der Plan, nach dem Abi als Freiwillige in einem Kloster in São Paulo mitzuarbeiten scheitert kurzfristig, nachdem es dort kriminelle Vorfälle gegeben hatte. Neubaur beschließt also zu studieren. Ihre Wahl fällt auf NRW, weil es die Konstellation von Fächern – Pädagogik, Soziologie und Psychologie - nirgends sonst gab. „Den Bayern wird nachgesagt, dass sie offen und warmherzig sind - stimmt auch -, die Rheinländer sind da aber einen halben Schritt voraus. Das Ankommen ist einem leichtgemacht worden.“

Parallel zum Studium, das sie mit Diplom abschließt, arbeitet Neubaur. „In der Soziologie gab es einen Aushang, dass sie bei ‚Naturstrom’ Aushilfskräfte suchen. Heute würde man zu Naturstrom von 1999/2000 sagen, es sei ein Start-up gewesen.“ Neubaur arbeitet zunächst an der Kundenhotline, fällt dann aber der Öffentlichkeitsarbeit auf und wird rekrutiert. Eine lehrreiche Zeit. „Ich war Ende 20 und musste mich dann auf Podien mit den gestandenen Stadtwerke-Chefs in Doppelreiher-Goldknopf-Sakkos auseinandersetzen, die sich von einer jungen Frau erklären lassen sollten, dass die Energiewende eine Chance für die Energiewirtschaft ist“, sagt sie.

Doch sie zieht weiter. In der linksalternativen Tageszeitung „taz“ entdeckt sie eine Anzeige, mit der die Böll-Stiftung NRW eine Referentin für Umwelt, Demokratie und Kultur sucht. Ohne große Vorerfahrung wird sie ausgewählt, wird später vier Jahre lang Geschäftsführerin. „Als solche verstehe ich, wenn Unternehmer oder Kulturinitiativen über ausufernde Bürokratie stöhnen. Ich weiß, was es heißt, Verwendungsnachweise zu schreiben, Anträge zu formulieren, Rechenschaftsberichte zu erklären, Prüfungen vom Rechnungshof zu haben.“

Politische Gegner werden ihr vorhalten, sie habe weder ein Regierungsamt, noch ein politisches Mandat bekleidet. Zweimal, 2009 und 2013, hatte Neubaur erfolglos als Direktkandidatin für den Bundestag kandidiert.

Sie selbst verweist auf ihre siebenjährige Tätigkeit als Landesvorsitzende, den Job hat sie seit 2014 inne. Bei der Landtagswahl 2017 verzichtet Neubaur bewusst auf eine Kandidatur. „Ich hatte nicht das Gefühl, als Parteivorsitzende fertig zu sein. Ich war ja 2014 auf einen Schnellzug aufgesprungen. Es war eine laufende Regierungskoalition in der zweiten Halbzeit der Legislatur, also ein Flaschenhalsmoment mit noch krassen Entscheidungen aus dem Koalitionsvertrag auf der To-do-Liste.“ Die Regierung befindet sich zu diesem Zeitpunkt in einem Krisenreaktionsmodus: Geflüchtetenkrise, Verunsicherung in der Innenpolitik sowie der Schul- und Bildungspolitik, aber auch im Bereich Umwelt. Das Wahlergebnis fällt bescheiden aus.

Das soll im kommenden Jahr anders werden. 2022 will Neubaur als Spitzenkandidatin die Grünen in Regierungsverantwortung bringen. Wer meint, dass sie kein Machtmensch sei, der sollte sich den Prozess auf dem Weg zur Spitzenkandidatur anschauen. Neubaur sagt über Neubaur, sie gebe offene Rückmeldungen, wenn sie von etwas angefressen sei. Sie sei eine Freundin des reinigenden Gewitters. Im Wettstreit mit der Fraktionsspitze, Verena Schäffer und Josefine Paul, ging die Parteivorsitzende als Siegerin vom Platz. „Wir haben viele sehr intensive Gespräche geführt“, sagt Neubaur selbst. „Die waren vertrauensbildend und bleiben vertraulich. Uns eint die Überzeugung, dass es Fraktion und Partei jeweils nicht alleine schaffen können. Wir haben uns über diesen Prozess so gut kennengelernt, dass wir uns blind vertrauen.“

Spricht man sie selbst darauf an, was Macht für sie bedeute, wird es sehr theoretisch: „Macht, die als Gestaltungsmacht was bewirken kann, ist dann stark, wenn sie sich nicht aus der Definition eines Amtes ableitet, sondern wenn die Person den eigenen Willen zur Gestaltung hat.“ Sie habe Respekt vor allen Menschen, egal welche soziale Stellung sie haben, sagt Neubaur. „Mich beeindruckt niemand per se, nur weil sie oder er ein bestimmtes Amt innehat.“

Tatsächlich wiederholen die Grünen nicht den Fehler der Bundestagswahl, zu der sie Annalena Baerbock zur Kanzlerkandidatin ausriefen. Neubaur begnügt sich mit der Spitzenkandidatur. Die nimmt sie aber voll und ganz an und zeigt, dass sie austeilen kann.

Zu den Signalen, die Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) schon als Verkehrsminister in Richtung Grüne aussendete, sagt sie: „Jeder versucht gerade über grüne Rhetorik dem Zeitgeist zu entsprechen. Vielleicht umarmt Hendrik Wüst demnächst wie Markus Söder mal einen Baum.“ Das seien keine echten Avancen in Richtung der Grünen, sondern politische Notwendigkeiten. „Wer von der Tapete bis zur Wand denken kann, weiß, dass man Wahlen mit Themen wie Klimaneutralität, Transformation und Zusammenhalt gewinnt. Es ist also eher ein Hilferuf der CDU.“

Und auch für den Spitzenkandidaten der SPD, Thomas Kutschaty, hat sie Pfeile im Köcher: Der habe bei der SPD einen Ton etabliert, „der nicht meiner Form der politischen Auseinandersetzung entspricht. Wir arbeiten weniger unter der Gürtellinie.“ Das feiste Schenkelklopfen für einen Spruch, den man dem Ministerpräsidenten reingedrückt habe, möge als Mittel dienen, um mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. „Wir wollen aber inhaltlich arbeiten und werden trotzdem vorkommen.“

Wie viel Spaß es ihr mache, frech zu sein? Neubaur überlegt nicht lang: „Viel!“ Guter Humor sei unverzichtbar, sagt sie. „Wenn man mit einer gewissen Frechheit unterwegs ist, die nicht verletzend ist, kann diese Situationen ins Lockere aufheben. Das holt alle runter.“