Der Bonner Virologe Hendrik Streeck gehört dem Gremium ebenfalls an. Mit Mitteln der Landesregierung forscht er in Gangelt zum Corona-Virus. Laschet wird Zwischenergebnisse dieser Studie nutzen, um damit seinen Lockerungskurs in der Runde der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin zu untermauern. Merkel ist skeptisch. Sie spricht kritsch von „Öffnungsdebattenorgien“.