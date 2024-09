Unterwegs mit Hendrik Wüst Ein bisschen Ablenkung auf der Sommertour

Doch auch hier holt Wüst Solingen wieder ein. Als er sich gerade in einer nachgebauten Gewahrsamszelle einen Sensor anschaut, mit dem die Polizei alarmiert wird, wenn ein Insasse einen Atemstillstand erleidet, ploppen die ersten Eil-Meldungen auf: Bundesinnenministerin Nancy Faeser will nun doch Grenzkontrollen. Kurze Beratung mit dem Regierungssprecher, dann gibt Wüst ein Statement ab, begrüßt die Maßnahme. „Solange die Außengrenzen nicht geschützt werden, muss es möglich sein, Binnengrenzen zu schützen. Wenn es dann so kommt, ist es gut.“ Mit welchen Reaktionen er denn vonseiten der Niederlande rechne, wird Wüst gefragt: „Ich glaube, dass wir da in einem guten Einvernehmen mit unseren Nachbarn sind und bleiben und dass die Bundesregierung das auch abstimmt mit unseren Nachbarn.“ So was sei immer dann unangenehm, wenn man überrascht werde. Man meint in diesem Moment zu hören, dass er damit auch in diesem Moment ein wenig sich selbst meint.